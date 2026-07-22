जंतर मंतर पर चल रहे CJP के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी बुधवार को एक बार फिर सरकार पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि हमारे छात्रों ने ऐसा क्या गलत किया है जो उनके सामने सुरक्षा बल हथियार लेकर लेकर खड़े हैं, उनके पिटाई कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वह एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में जाना जाता था, यह आज धांधली वाला सिस्टम बन चुका है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, वह पद संभालने में सक्षम नहीं हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्र इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि भारत के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमवार को जो कुछ हुआ, उसके नतीजे तो होने ही चाहिए।

सरकार के सामने रखीं तीन मांगें

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की तीन मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। एक, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत निकाल देना चाहिए। यह 100% जायज मांग हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वह इस सिस्टम को चलाने में अक्षम हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरी मांग यह है कि जिन लोगों ने भी हमारे छात्रों पर हाथ उठाया – चाहे आदेश देने वाले हों या उसे अंजाम देने वाले – उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को चला रहा है, जो इस सबके लिए जवाबदेह है, उसमें इतनी शालीनता होनी चाहिए कि वह छात्रों से जो कुछ हुआ है, उसके लिए माफी मांगे।

राहुल गांधी के भाषण की अन्य बड़ी बातें

राहुल गांधी ने कहा कि विरोध कर रहे छात्र आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि वे केवल ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जो कारगर हो और निष्पक्ष हो। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था न केवल धांधली से भरी है, बल्कि यह आम लोगों की पहुंच से बाहर भी है। पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ”सवाल यह है कि हमारे छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि सुरक्षा बल उन पर हथियार तान रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है?” लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, वे बहुत ज्यादा तनाव से गुजरते हैं और यह इस देश में एक जायज और बहुत गंभीर समस्या है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले दशक में 152 बार पेपर लीक हुए हैं लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा, ”हर महीने लाखों छात्रों से कहा जाता है कि आपने जो तनाव झेला है, उसे आपको फिर से झेलना होगा और ‘हमें कोई फर्क नहीं पड़ता’।” उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के बिगड़ने से 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं।

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CJP समर्थकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।