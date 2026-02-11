बुधवार को संसद में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका संग ट्रेड डील में भारत के हितों को बेच दिया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो ट्रेड डील करते समय ‘हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कहते कि आप के डॉलर की सुरक्षा करने की सबसे बड़ी पूंजी भारतीय लोगों के पास है।’

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “हम बराबरी पर बात करते। हम कहते कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम आपके नौकर हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहते कि हम अपने ईंधन की रक्षा करने जा रहे हैं। हम यह भी कहते हैं कि आप अपने किसानों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे।”

‘हम तेल किससे खरीदें, अमेरिका तय करेगा’

राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल किससे खरीदेंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला नहीं करेंगे।

उन्होंने यह भी दावा किया, ”हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं…आपने हमारे किसानों को कुचले जाने का रास्ता खोला है। आपसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया और आगे भी कोई प्रधानमंत्री नहीं करेगा।” यहां पढ़िए राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातें

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर किया पलटवार

लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, “बजट पर भाषण देते हुए राहुल गांधी बिना किसी तर्क, बिना किसी सबूत और बिना कोई नोटिस दिए आरोप लगा रहे हैं… उनका पूरा भाषण, उन्होंने जो भी गलत बातें कही हैं, सब हटा दिया जाएगा, और जो भी असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वे भी हटा दिए जाने चाहिए, खासकर उन्होंने जो भी झूठ बोले हैं, गलत बातें कही हैं, आरोप लगाए हैं, वे सब हटा दिए जाने चाहिए…”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने उन्हें याद दिलाया कि इस देश को कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। फिर राहुल गांधी ने कहा कि किसी ने इंडिया बेच दिया है और किसी ने इंडिया खरीद लिया है। कोई भी इंडिया को खरीदने या बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता…”

