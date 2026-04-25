Rahul Gandhi on RSS: लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को RSS नेता और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा तंज कसा। राहुल ने गांधी ने कहा कि राम माधव ने केवल “संघ के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है।

दरअसल, राम माधव ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पर हैरानी जताई जबकि उनके अनुसार नई दिल्ली ने टैरिफ से लेकर तेल की खरीद से जुड़ी अमेरिका की मांगे मान ली हैं। गुरुवार को अमेरिका में एक पैनल चर्चा में बोलते हुए माधव ने सवाल उठाया कि भारत अमेरिकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहां चूक गया।

राम माधव ने क्या कहा?

राम माधव ने कहा, “हमने विपक्ष की इतनी आलोचनाओं के बावजूद ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई। हमने 50 प्रतिशत टैरिफ पर भी सहमति जताई। नए व्यापार समझौते में भी हमने 18 प्रतिशत टैरिफ पर सहमति दी।”

राहुल गांधी ने बोला हमला

राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधते हुए X पर पोस्ट किया “राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद। अमेरिका में सरासर गुलामी।” उन्होंने आगे लिखा कि राम माधव ने ‘संघ का असली चेहरा’ ही उजागर किया है। इन टिप्पणियों के चलते कांग्रेस नेतृत्व ने BJP-RSS को निशाना बनाया। पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि अपने दिखावटी राष्ट्रवाद के बावजूद आरएसएस विदेशों में स्वीकृति पाने के लिए बेताब है।

इस मुद्दे पर जयराम रमेश ने कहा, “लॉबिस्टों को नियुक्त करने से संतुष्ट न होकर, इसके शीर्ष विचारक हाल ही में अमेरिका में एक जनसंपर्क अभियान पर थे जो पूरी तरह विफल रहा और अपनी ही अति-चतुरतापूर्ण रणनीतियों में फंस गया।”

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, “जब भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल भी वाशिंगटन डीसी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए गया था, तब भी ये विचारधारावादी लोग वहां मौजूद थे, जो वास्तव में अमेरिका द्वारा किया गया एक तरह का धोखा है।”

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर विवाद

रमेश ने कहा कि तथ्य यह है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो मूल रूप से उस विचार के विपरीत है जिसमें भारत अपनी विविधताओं के माध्यम से एकता प्राप्त करता है। गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और विदेश नीति को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाया है। संसद के बजट सत्र के दौरान दलों ने संसद में व्यापार समझौते और भारत की विदेश नीति पर चर्चा की मांग भी की थी।