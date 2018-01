राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज- स्विट्जरलैंड से कुछ काला धन लाए या नहीं, युवा कर रहे इंतजार!

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कालेधन को लेकर तंज कसा है। दावोस में हुई विश्व आर्थिक मंच की बैठक के बाद पीएम मोदी की स्वदेश वापसी पर राहुल गांधी ने पूछा है कि स्विटजरलैंड से लौटते वक्त वह कुछ काला धन लाए या नहीं, देश में युवा उस कालेधन का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार (24 जनवरी) को राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर यह ताना मारा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को उन वादों की याद दिलाई जिनमें सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर विदेशों से कालाधन वापस लाने की बात कही गई थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यहां तक आश्वासन दिया था कि सरकार बनने के बाद 15-15 लाख रुपये भारतीयों के खाते में जमा कराए जाएंगे।

राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा- प्रिय प्रधानमंत्री, स्विटजरलैंड से वापस आने पर आपका स्वागत है। आपके कालेधन के वादे की याद दिला दूं। ”भारत में युवाओं को आश्चर्य होगा अगर आप अपने साथ विमान में कालाधन लेकर आ रहे हैं।”

Dear PM,

Welcome back from SWITZERLAND.

Quick reminder about your promise on BLACK MONEY.

Youth in India were wondering if you got any back with you in your plane?

— Office of RG (@OfficeOfRG) January 24, 2018