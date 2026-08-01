प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जुलाई 2026 की देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमे उन्होंने युवाओं से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में समाज से युवाओं को गाली के लिए माफ करने की अपील की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रधानमंत्री से माफी नहीं चाहिए बल्कि पीएम को उनसे माफी चाहिए।
राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “किसी माता-पिता को अपने बच्चे के दुख में देखना सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है।किसी युवा की जान जाने के पीछे एक ऐसा परिवार होता है जो कभी न खत्म होने वाला दर्द झेल रहा होता है – और साथ ही, एक खराब शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। पेपर लीक होना। परीक्षाएँ रद्द होना। सालों की तैयारी का एक ही रात में बर्बाद हो जाना। हमारे छात्रों से ईमानदारी से काम करने को कहा जाता है, जबकि सिस्टम उनके साथ ईमानदार नहीं है।”
भारत के छात्रों को पीएम के माफी की जरूरत नहीं- राहुल
राहुल गांधी ने कहा कि और प्रधानमंत्री में छात्रों को “माफ़” करने की बात कहने की हिम्मत भी है। उन्होंने कहा कि पीएम किसी भी दुखी माता-पिता से नहीं मिले हैं। वे किसी ऐसे छात्र से नहीं मिले जिसका भविष्य पेपर लीक होने की वजह से बर्बाद हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के छात्रों को उनके माफी की जरूरत नहीं है। उन्हें उनसे माफ़ी मिलनी चाहिए।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना दी। राहुल गांधी ने महाबलीपुरम में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों से मुलाकात की।
पीएम मोदी ने क्या कहा था?
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो में जंतर-मंतर के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वह गालियों के लिए बच्चों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं और इन्हीं गलतियों से हमें सीखने और सुधरने का अवसर भी मिलता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी-भद्दी गालियां दी। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसी गालियां दी गईं। मुझे तो गालियां दी गईं मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गईं। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और इन्हीं गलतियों से सुधरने का मौका भी मिलता है। यही तो बचपन है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।”
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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही रुचिका सिंह नाम की लड़की का माफी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ। पढ़ें पूरी खबर