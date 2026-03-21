लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर देश के सामने मौजूदा आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक दिशा और रणनीति नहीं होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इस बात को लेकर भी चिंता व्यक्त की कि अगले महीने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के बाद सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है।

रुपये की कमजोर स्थिति पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने और औद्योगिक ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि से से महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर हर भारतीय पर पड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार भले ही खोखले बयान दे रही हो और यह दावा कर रही हो कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन हकीकत यह है कि रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती लागत हर घर को प्रभावित करेगी।

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और कमर्शियल ईंधन की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी – ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे सामान्य स्थिति बताए, लेकिन हकीकत यह है: उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, एमएसएमई को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, एफआईआई का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा।”

रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी – ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं।



सरकार चाहे इसे “नॉर्मल” बताए, लेकिन हकीकत ये है:



• उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे

• MSMEs को सबसे ज्यादा चोट… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 21, 2026

चुनाव बाद सरकार बढ़ाएगी पेट्रोल डीज़ल की कीमतें- राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि यानी, हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। उन्होंने कहा, ”यह सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास न दिशा है, न रणनीति – सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं कि सरकार क्या कह रही है – सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है।”

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