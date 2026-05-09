विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा कि देश में सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव चुराने का एक सिस्टम बनाया है और कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी BJP-RSS के सामने टिक नहीं पाएगी। हरियाणा कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही ‘सद्भाव यात्रा’ में राहुल गांधी शामिल हुए।

कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी होगी- राहुल गांधी

इस कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, “कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर आप देखेंगे कि हम उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। उन्होंने देश, लोकतंत्र, संविधान और आपके अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने लोकतंत्र खत्म कर दी है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे। दो विचारधारा हैं: RSS और कांग्रेस। नफरत और प्यार। बाकी सभी पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएंगी। आखिर में, कांग्रेस ही उनके खिलाफ खड़ी होगी और उन्हें हराएगी।”

राहुल गांधी ने दोहराया कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव चुराया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, “उन्होंने चुनाव चुराने का एक सिस्टम बनाया है। लाखों नाम हटाए और जोड़े जाते हैं। चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में है, और ब्यूरोक्रेसी भी। उन्हें लगता है कि उनका राज नहीं रुकेगा, लेकिन उनका समय आ रहा है। क्योंकि लोग समझ गए हैं कि मोदी और अमित शाह देश को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट और अब निकोबार आइलैंड बेचे जा रहे हैं। वे यह सब (गौतम) अडानी को बेच रहे हैं। आपकी दौलत अडानी-अंबानी को दी जा रही है।”

राहुल गांधी ने कहा, “आपको कितने भी चुनाव चुराने पड़ें, आप चुरा सकते हैं, लेकिन आपको लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और भारत में लोग तय करते हैं कि क्या होने वाला है।”

इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल ने साधा निशाना

इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “अगर आपको नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होने का सबूत चाहिए, तो आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील होते देखा। अमेरिका ने इंडिया को क्या दिया और भारत ने उनको क्या दिया। मैं आपको बताता हूं कोई दूसरा पीएम ऐसी डील साइन नहीं करेगा। यह डील अमेरिका के दबाव में की गई थी। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी किसानों के लिए खोल दिया गया। इससे सभी भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे।”

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मंज़ूरी मिलने के बाद ही भारत दूसरे देशों से तेल खरीदने के लिए राज़ी हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, “आपका सारा डेटा, बातचीत, मैसेज, हॉस्पिटल और मेडिकल रिकॉर्ड, अमेरिका को दे दिया गया है। भारत को इस डील में कुछ नहीं मिला। इसके दो कारण हैं। आपने (जेफरी) एपस्टीन का नाम सुना होगा। अमेरिका में एपस्टीन की कुल 30.5 लाख फाइलें पड़ी हैं। नरेंद्र मोदी का इतिहास और चरित्र उन फाइलों में है। ट्रंप यह जानते हैं और खुलेआम कहते हैं कि वह मोदी का करियर खत्म कर सकते हैं। दूसरा है अडानी। अडानी कंपनी के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल केस है। केस की वजह से वह भारत नहीं छोड़ सकता। यह केस अडानी के खिलाफ नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। क्योंकि मोदी और अडानी एक ही हैं। कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। पूरा देश यह जानता है कि BJP का फाइनेंशियल सिस्टम अडानी है।”

अपनी पदयात्राओं के बारे में राहुल गांधी ने कहा, “कुछ साल पहले हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा की थी। लाखों लोग हमारे साथ चले और एक नारा दिया – नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलो। इस नारे की आज भी जरूरत है।”

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हालिया चुनाव परिणामों के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सीटें जीती जा रही हैं। पढ़ें पूरी खबर