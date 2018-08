देश के कई हिस्सों में एक साथ छापे के बाद माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में कई जाने-माने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह ‘न्यू इंडिया’ है। यहां सिर्फ एक ही एनजीओ के लिए स्थान है- राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ, जो कि भाजपा का वैचारिक सलाहकार है। राहुल गांधी ने भीमा कोरेगांव हैसटैग के साथ ट्वीट कर कहा, “देश में सिर्फ एक एनजीओ के लिए स्थान है, जिसे आरएसएस कहा जाता है। अन्य सभी एनजीओ को बंद कर दो। जो शिकायत करते हैं उन्हें जेल भेज दो और गोलियों से उड़ा दो। न्यू इंडिया में आपका स्वागत है।”

यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने आरएसएस पर तंज किया है। वे अक्सर ऐसा करते रहते हैं। पिछले सप्ताह लंदन में उन्होंने कहा था कि, “आरएसएस और अरब के मुस्लिम ब्रदरहुड का विचार एक था। दोनों एक समान चले।” इसके बाद भाजपा ने उनके इस बयान की निंदा करते हुए तत्काल माफी मांगने की मांग की थी और कहा था कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं।

There is only place for one NGO in India and it’s called the RSS. Shut down all other NGOs. Jail all activists and shoot those that complain.

Welcome to the new India. #BhimaKoregaon

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 28, 2018