राहुल गांधी से बाचतीत में बोला स्वास्थ्यकर्मी- मैं और मेरी पत्नी कोरोना संक्रमित, जांच के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत एवं विदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ सक्रिय चार भारतीय नर्सों से बातचीत के दौरान बुधवार को कहा कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी है कि सरकारें इस समस्या को स्वीकारें और इसका सामना करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि समस्या उतनी भयावह नहीं है जितनी दिख रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इस दौरान एक स्वास्थ्यकर्मी ने गांधी से कोरोना से संक्रमित होने का अपना अनुभव साझा किया।

गांधी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों के अनुभव को लोगों के समक्ष साझा करने के मकसद से न्यूजीलैंड में काम कर रही केरल की अनु रगनत, आस्ट्रेलिया के सिडनी में सेवारत राजस्थान के नरेंद्र सिंह, ब्रिटेन में कार्यरत केरल की शेरिमोल पुरावदी और दिल्ली स्थित एम्स में काम कर रहे केरल के विपिन कृष्णन से बातचीत की। संवाद के दौरान एम्स के नर्स विपिन कृष्णन ने खुद और अपनी पत्नी के कोरोना से संक्रमित होने का अनुभव साझा किया और उस स्वास्थ्यकर्मी को दिल्ली सरकार की ओर से घोषित आर्थिक मदद नहीं मिलने का उल्लेख किया जिनकी मौत पिछले दिनों के कोरोना के कारण हुई। कृष्णन ने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी होने के बाद भी उन्हें जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था।

कृष्णन ने बताया कि दिल्ली में टेस्टिंग काफी कम हो रही है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा “मुझे भी कोरोना वायरस हो गया। मैं अभी क्वारनटीन हूं।” कृष्णन बोले कि मेरी पत्नी को भी कोरोना हुआ है, उसे टेस्ट के लिए दस घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह स्वास्थ्यकर्मियों के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार को पत्र भी लिखेंगे।

Watch: In conversation with nurses on the Covid19 crisis. #WeSaluteHealthHeroes https://t.co/FF5B9CHsGt

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 1, 2020