कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (11 जून) को दिल्‍ली के तालकटोरा स्‍टेडियम में ‘ओबीसी सम्‍मेलन’ को संबोधित किया। पार्टी ने देशभर से ओबीसी वर्ग के अपने नेताओं को कार्यक्रम में बुलाया था। इसी कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए राहुल ने मल्‍टी-नेशनल कंपनियों कोका-कोला और मैक्‍डोनाल्‍ड्स की स्‍थापना से जुड़ी कुछ बातें बताईं। राहुल गांधी ने कहा, ”कोका-कोला कंपनी का नाम सुना है? यहां कोई ऐसा है जिसने कोका-कोला का नाम नहीं सुना है, सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ कि कोका-कोला कंपनी को किसने शुरू किया। कौन था ये? कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था।”

एएनआई द्वारा जारी वीडियो में राहुल ने आगे कहा, ”कोका-कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्‍यक्ति था। वो अमरीका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। उसके एक्‍सपीरियंस का आदर हुआ, हुनर का आदर हुआ, पैसा मिला, कोका-कोला कंपनी बनी।” इसके बाद राहुल ने मैक्‍डोनाल्‍ड्स का जिक्र भी किया। उन्‍होंने कहा, ”मैक्‍डोनाल्‍ड्स का भी नाम सुना होगा आपने। सब जगह दिखती है, इसका चालू किसने किया, क्‍या करता था वो? कोई बता सकता है मुझे? ढ़ाबा चलाता था। आप मुझे हिन्‍दुस्‍तान में वो ढ़ाबा वाला दिखा दो जिसने कोका-कोला कंपनी बनाई हुई। कहां है वो?”

