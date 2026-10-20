Rahul Gandhi News: इंडिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शनों को त्योहारी सप्ताह के कारण कुछ समय के लिए रोक दिया गया है और बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संक्षिप्त अवकाश पर देश से बाहर जाने की खबर है।

रविवार को विधानसभा चुनाव वाले राज्य गोवा में पार्टी की ‘गोय राखोन यात्रा’ में शामिल होने के बाद, राहुल वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार, वे चार दिनों के लिए देश से बाहर रहेंगे। पिछले दो हफ्तों में राहुल ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सड़क प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था, जिससे विपक्ष में जोश और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा था। इस दौरान उन्हें पुलिस ने दो बार हिरासत में भी लिया था।

बीजेपी ने बोला हमला

भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “राहुल गांधी फिर से वही काम कर रहे हैं जिसमें वे सबसे माहिर हैं, ब्रेक लेना और छुट्टियों का मजा लेना।”

प्रदीप भंडारी ने आगे कहा, “खबरों के मुताबिक, राहुल गांधी छुट्टियों के लिए विदेश गए हैं। राहुल गांधी भारत में नहीं हैं!

नवरात्रि के दौरान, राहुल गांधी विदेश में क्या कर रहे हैं? ब्रेक का मजा ले रहे हैं, या अपने “अराजकता फैलाने वाले साथियों” से मिल रहे हैं? एक ऐसा इंसान जो काम करने से ज्यादा समय आराम करने में बिताता है और फिर चिल्लाता है, “वोट चोरी!”

राहुल गांधी की भूमिका चर्चा में

बता दें कि चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शनों में राहुल गांधी की भूमिका चर्चा में है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी प्रदर्शनों की अगुवाई करने के साथ-साथ सांसदों की मौजूदगी पर भी नजर रख रहे हैं। वह इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों और सामाजिक संगठनों को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी के इस सक्रिय रवैये और उनकी टीम की लगातार बैठकों ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को व्यापक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने यह सुनिश्चित करने के लिए खुद निगरानी की कि कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन में शामिल हों और सहयोगी दलों की भागीदारी भी बनी रहे।

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लखनऊ में दशहरे से पहले लगाए गए होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। होर्डिंग में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अमेरिका के उद्यमी एलन मस्क समेत कई लोगों को रावण के दस सिरों के रूप में दिखाया गया है। ये होर्डिंग ‘सनातन रक्षा संगठन’ की ओर से लगाए गए हैं। होर्डिंग पर ‘रावण, सनातन भारत के शत्रु’ शीर्षक लिखा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…