50 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टरों के लोन को बट्टे खाते में डाले जाने पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। इन डिफॉल्टरों के 68,607 करोड़ रुपये के लोन को तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से ट्यूशन लेनी चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से मैं चकित हूं कि मोदी सरकार ने 65,000 करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं। एक भी पैसा माफ नहीं किया गया है। कर्ज को बट्टे खाते में डालने या राइट ऑफ करने का मतलब कर्ज माफ करना नहीं होता है। राहुल गांधी को चिदंबरम से कर्ज माफी और कर्ज को बट्टे खाते में डालने में अंतर समझने के लिए ट्यूशन लेना चाहिए।

जैसे ही एएनआई ने जावड़ेकर का यह बयान ट्वीट किया यूजर्स केंद्रीय मंत्री को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा “तो भाई यही राइट ऑफ सारे किसानों और मिडिल क्लास का भी कर दो, जिस-जिस ने लोन लिया है सब का राइट ऑफ करो।” एक अन्य यूजर ने लिखा “हमारा लोन भी करवा दें राइट ऑफ।” एक ने लिखा “मेरा होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, फार्म लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन सब को राइट ऑफ करने की क्या प्रक्रिया है।”

Please ask my bank to write-off my home loan!

What is the procedure to get my home loan, auto loan, credit card loan, farm loan, education loan or personal loan *written off*

Do I have to travel to some other place?

— Pyaar Se Mario (@SquareGas) April 29, 2020