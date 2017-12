कांग्रेस अध्यक्ष बने राहुल गांधी: पहली स्पीच में मोदी सरकार पर जमकर हमला, बोले-देश में आग लगा रही बीजेपी

राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की आधिकारिक तौर पर कमान संभाल ली है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में शनिवार को राहुल पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। राहुल गांधी को सर्टिफिकेट देकर आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष घोषित किया गया। पद संभालने के बाद कार्यकर्ताओं को दिए भाषण में राहुल गांधी ने पहला निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस भारत को 21वीं सदी में लेकर आई और पीएम नरेंद्र मोदी हमें मध्यकाल में ले जा रहे हैं। बीजेपी पर प्रहार करते हुए राहुल ने कहा कि एक बार आग लगने के बाद उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी। राहुल ने कहा कि वो आग लगाते हैं, हम आग बुझाते हैं।

राहुल ने कहा कि अगर कोई बीजेपी को यह करने से रोक सकता है तो वह हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। हम कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी एंड यंग पार्टी बनाएंगे और गुस्से की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राहुल ने कहा कि हम बीजेपी को भाई-बहन ही मानते हैं, लेकिन हम उनसे सहमत नहीं हैं। बीजेपी आवाज को कुचल देती है, लेकिन हम बोलने का मौका देते हैं। इस मौके पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

Celebration outside AICC in Delhi as Rahul Gandhi takes charge as Congress President. pic.twitter.com/OqvLFxjMUo

