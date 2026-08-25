रक्षाबंधन के मौके पर एक ज्वेलरी ब्रांड का विज्ञापन करके विवादों में आई बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सपोर्ट मिला है। इस विज्ञापन में अपने ड्रेसिंग और कुत्ते को राखी बांधने को लेकर कृति सेनन को सोशल मीडिया पर लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को उन्होंने खुद अपने आलोचकों को जवाब दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसे राहुल गांधी ने रिपोस्ट करते हुए अपना सपोर्ट कृति सेनन को दिया।

कृति सेनन का सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, “महिलाएं क्या पहनती हैं, यह उनकी मर्जी है। महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने पर ट्रोल करना बंद करें।” लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी इन लाइनों के साथ #SmashThePatriarchy का इस्तेमाल किया है।

कृति सेनन ने दिया था आलोचकों को जवाब

राहुल गांधी ने कृति सेनन की जिस इंस्टाग्राम स्टोरी को रिपोस्ट किया है उसमें उन्होंने अपने आलोचकों को करार जवाब दिया था। राखी विज्ञापन को लेकर कृति को जो लोग ट्रोल कर रहे थे उनके एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है, “त्योहारों का असली मतलब आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और उनके अर्थ में होता है। रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन है। मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को राखी बांधते हैं। हम जानते हैं कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा वैसे ही कर सकते हैं जैसे कोई भाई करता है।”

कृति ने आगे लिखा था- “हम एक-दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए यह प्रार्थना और वादा हमारे डॉग्स के लिए भी है। आखिर, वे भी तो परिवार का हिस्सा हैं। साथ ही, हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? एथनिक फैशन में सालों में काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है। संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, गले की नेकलाइन में नहीं।”

कंगना रनौत ने कृति के ऐड को लेकर क्या कहा था?

कृति सेनन के राखी विज्ञापन विवाद को लेकर उस वक्त बवाल मच गया जब लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक पोस्ट करते हुए कृति सेनन के कपड़ों पर तंज कसा था। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा था, “महिलाओं के लिए आज का समय शानदार है। हमारी अलमारी अलग-अलग तरह के कपड़ों से भरी है। आज की महिला ग्लोबल महिला है- कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा, चोली, जींस से लेकर साड़ी और बिकिनी, सलवार-कमीज तक, हमारे पास पहनने के बहुत सारे ऑप्शन हैं।”

कंगना ने आगे लिखा था, “तो फिर इन सभी विकल्पों में से आप अपने भाई को बिकीनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने सारे विकल्प हैं, फिर ऐसा क्यों? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर थोड़ा अजीब और डरावना लगता है।”

क्या है पूरा मामला?

रक्षाबंधन के मौके पर एक्ट्रेस कृति सेनन का एक ज्वेलरी विज्ञापन रिलीज हुआ जिसको लेकर यह पूरा विवाद है। इस ऐड में वह ऑफ-वाइट रंग के कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं। इसमें उन्होंने ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी हुई है। जैसे ही यह ऐड रिलीज हुआ तो सोशल मीडिया पर उनके कपड़ों को लेकर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कृति को पारंपरिक त्योहार पर इस तरह का आउटफिट पहनने पर ट्रोल किया। इसके अलावा इस विज्ञापन में कृति ने कुत्ते को राखी बांधी जिसको लेकर उन पर ये आरोप लगे कि उन्होंने हिंदू त्योहार का मजाक उड़ाया है।

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बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर देश-विदेश से जुड़े मुद्दों और पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आती हैं। अब हाल ही में उन्होंने कृति सेनन के किए हुए रक्षाबंधन वाले एक विज्ञापन पर निशाना साधा है। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज के समय में जब महिलाओं के पास आजादी है, तब भी उन्हें कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। यहां पढ़ें पूरी खबर…