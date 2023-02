Rahul Gandhi Speech: राहुल गांधी ने संसद में उठाया अडाणी का मुद्दा, बोले- लोग पूछ रहे अडाणी का PM से रिश्ता

Rahul Gandhi ने बजट सत्र में अडाणी का मसला उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लोग जानना चाहते थे कि गौतम अडाणी की संपत्ति में इतनी तेजी से इजाफा कैसे हो रहा है।

Rahul Gandhi ने संसद में उठाया अडाणी का मुद्दा (ANI Image)

Budget Session: राहुल गांधी ने संसद के बजट सत्र में आज अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि शुरू में लगा की यात्रा मुश्किल होने लगी लेकिन बाद में यात्रा हमसे खुद बात करने लगी। राहुल गांधी ने संसद में अपने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अनुभव साझा करते हुए कहा कि लोगों ने हमें अपने समस्याएं बताईं औऱ यह सवाल भी किया कि अडाणी इतने कम समय में इतने सारे व्यापार कैसे करने लगे हैं। उनका पीएम नरेंद्र मोदी से रिश्ता क्या है। बजट सत्र में राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि यात्रा में युवाओं ने हमसे कहा हमें पहले सर्विस और पेंशन मिलती थी लेकिन अब हमें 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि हमें लगता है अग्नीवीर योजना हमसे नहीं बल्कि RSS की ओर से आई है और इसे आर्मी पर थोपा गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज पैदल यात्रा करने की परंपरा खत्म हो गई है। शुरुआत में चलते वक्त हम लोगों की आवाज़ सुन रहे थे मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें। हमने हजारों लोगों से बात की, बुजुर्गों से और महिलाओं से बात की। इस प्रकार से यात्रा हमसे हमसे बात करने लगी।

