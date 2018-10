कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एकबार फिर सीबीआई विवाद के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। गुरुवार (25 अक्टूबर) को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम को घेरा। राहुल ने कहा, ”केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक को नियुक्त करने और हटाने का काम तीन लोग, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) और विपक्ष के नेता करते हैं लेकिन रात के 2 बजे उन्हें हटा दिया गया, यह संविधान का अपमान हैं, सीजेआई का अपमान है, भारत के लोगों का अपमान है और यह अवैध और आपराधिक है।” राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी डरे हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं पकड़े न जाएं इसलिए आनन-फानन में कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई विवाद को राफेल सौदे से जोड़ते हुए पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए सीबीआई निदेशक हटाया।

राहुल ने कहा कि रफाल सौदे में सीबीआई पीएम की जांच करने वाली थी। पीएम का भष्टाचार सामने आ जाता इसलिए आधी रात में सीबीआई निदेशक को हटा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि रफाल सौदे में साक्ष्यों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रात में दो बजे सीबीआई निदेशक को इसलिए हटाया गया ताकि उनके पास भ्रष्टाचार के जो साक्ष्य है, उन्हें ले लिया जाए।

राहुल ने प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों के जवाब देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री की मेंटल स्टेट को पहचानें। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी कहते थे कि वह चौकीदार हैं लेकिन 30 हजार करोड़ रुपये अनिल अंबानी को दे दिए। राहुल ने पीएम को लेकर कहा, ”वह डर गए हैं, घबरा गए हैं कि मैंने भ्रष्टाचार किया है और अब मैं पकड़ा जा रहा हूं।” बता दें कि जैसे-जैसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, कांग्रेस प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है।

Appointment&removal CBI director is done by a committee of 3 people PM, CJI and Leader of Opposition. But at 2 am in the night, the CBI director was removed. This is an Insult to the constitution, insult to CJI, insult to people of India and is illegal&criminal: Rahul Gandhi pic.twitter.com/xTe6A99yFW

— ANI (@ANI) October 25, 2018