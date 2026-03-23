लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया उनकी सरकार में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है।

जातीय जनगणना को लेकर राहुल ने बीजेपी को घेरा

राहुल गांधी ने कहा, “जब मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं, तब बीजेपी के लोग आरएसएस और मोदी जी मुझ पर हमला करते हैं। जातीय जनगणना का क्या मतलब है? देश जानता है कि यहां 10 फ़ीसदी आदिवासी हैं, 15 फ़ीसदी दलित हैं, 50 फीसदी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, 15 फ़ीसदी अल्पसंख्यक हैं। निजीकरण का मतलब लोग समझते हैं कि इसमें सबको हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 5 से 7 फीसदी लोगों को ही मिलता है।”

राहुल गांधी ने कहा कि आप अडानी के कंपनी की लिस्ट खोलिए और उसमें दिखा दीजिए कि किस सीनियर मैनेजमेंट में कौन सा आदिवासी बैठा है, एक नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकाल दीजिए, उसमें भी एक आदिवासी नहीं मिलेगा।

‘बिरसा मुंडा पर आक्रमण कर रही बीजेपी’

राहुल गांधी ने आगे कहा, “संविधान की किताब में हजारों साल पुरानी सोच है, बीजेपी के लोग और मोदी जी बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने, गांधी जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं लेकिन बिरसा मुंडा जी जिस चीज के लिए शहीद हुए, उसकी रक्षा नहीं करते हैं। बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रही है। बीजेपी जब आपकी जमीन और जल छिनती है, बीजेपी जब आपको बनवासी रहती है, आपका जंगल अडानी को देती है तो वह सिर्फ संविधान पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिरसा मुंडा जी पर आक्रमण कर रहे हैं। जब भी देश में विकास की बात आती है, किसी की जमीन लेने की बात आती है तो आदिवासी की जमीन ली जाती है और फिर मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।”

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे आदिवासी भाई-बहन हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। यहां की ‘जल-जंगल-जमीन’ पर उनका पहला अधिकार है। उन्होंने कहा कि हम उनसे ये अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे।

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