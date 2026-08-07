कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में होने वाले अपने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार तभी झुकती है, जब लोगों की आवाज एकजुट होकर बुलंद होती है। राहुल गांधी का यह बयान पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर उनके लगातार हमलों के बीच आया है।

राहुल गांधी 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित केपी ग्राउंड में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि प्रयागराज देश का ऐसा शहर है, जहां बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

उन्होंने कहा कि छात्रों को अब लगने लगा है कि व्यवस्था ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या उस व्यवस्था की नीयत में है, जो उनकी मेहनत का उचित परिणाम नहीं देती।

‘पेपर लीक, रुकी भर्तियां और सालों का इंतजार’

राहुल गांधी ने पेपर लीक, सरकारी भर्तियों में देरी और जवाबदेही की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इन समस्याओं के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।

‘सरकार झुकती है बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए’

उन्होंने अपने पोस्ट में राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया। राहुल गांधी के मुताबिक, कोटा में छात्रों ने अपनी आवाज उठाई और देहरादून में भी छात्रों की आवाज बुलंद हुई। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में सवाल पूछने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं। राहुल गांधी ने कहा, “आखिर में एक मंत्री को जाना पड़ा। यह सरकार झुकती है बस आवाज एक साथ उठनी चाहिए।”

प्रयागराज आ रहा हूं – देश के उस शहर में जहां सबसे ज़्यादा नौजवान तैयारी करते हैं।



एक बात साफ़ है: यहां का हर छात्र जानता है कि system बेईमान हो चुका है। आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं – कमी उस system की नीयत में है जो आपकी मेहनत का दाम नहीं देती।



पेपर लीक, रुकी भर्तियाँ, सालों का… pic.twitter.com/upgHb0GiM0 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2026

8 अगस्त को प्रयागराज में कार्यक्रम

राहुल गांधी ने छात्रों से 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इस कार्यक्रम में वह छात्रों की समस्याओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है, जब प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के बीच लगातार असंतोष देखने को मिला है। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है।

पहले अनुमति रद्द होने से पैदा हुआ था असमंजस

राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम को लेकर इससे पहले असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कार्यक्रम के लिए केपी कॉलेज के खेल मैदान के इस्तेमाल की अनुमति पहले वापस ले ली गई थी। केपी कॉलेज प्रबंधन ने अपने फैसले के पीछे शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावित होने की आशंका और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेश का हवाला दिया था।

कॉलेज प्रबंधन की ओर से कांग्रेस को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति वापस लेने और जमा राशि कार्यालय से प्राप्त करने को कहा गया था।

प्रशासन से मिली कार्यक्रम की मंजूरी

हालांकि, अब राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को प्रशासन की मंजूरी मिल गई है। कार्यक्रम स्थल को लेकर पैदा हुआ गतिरोध भी समाप्त हो गया है और 8 अगस्त को प्रयागराज में कार्यक्रम आयोजित किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

राहुल गांधी का यह कार्यक्रम कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लगातार राजनीतिक तौर पर उठा रही है। प्रयागराज में होने वाली इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी पेपर लीक, भर्ती में देरी और छात्रों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को घेर सकते हैं।

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विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर NEET छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।