राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो खुद अलग-अलग कारणों से घबराए हुए हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन वो खुद बिल्कुल अलग वजहों से घबराए हुए हैं। वह अडानी केस, एपस्टीन की वजह से घबराए हुए हैं। वह हाउस के अंदर नहीं आ पा रहे हैं।

#WATCH | LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says," The PM is saying that there is no need to panic. But the PM himself is panicked for completely different reasons. He is panicked because of the Adani case, Epstein. He is not able to come inside the House. He is telling the country not… pic.twitter.com/T0mbMpueFN — ANI (@ANI) March 12, 2026

जयराम रमेश बोले- सरकार भयभीत दिखाई दे रही है

इससे पहले कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि विपक्ष संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की मांग कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार ऐसी बहस की अनुमति देने से हठपूर्वक इनकार कर रही है। सरकार साफ तौर पर भयभीत दिख रही है। उसकी विदेश नीति पहले ही बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है।

LPG Shortage पर विपक्ष का प्रदर्शन

गुरुवार को कांग्रेस और अन्य दलों ने गुरुवार को एक बार फिर संसद परिसर में देश में विभिन्न जगहों पर एलपीजी की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार के निकट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद एकत्र हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने ”मोदी जी एलपीजी” के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने गैस सिलेंडर की आकृति वाली तख्तियां भी ले रखी थीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।

