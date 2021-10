G-23 पर राहुल का निशाना, बोले- लोग चाहते हैं कि पार्टी उनकी लड़ाई लड़े, ना कि आपस में

कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में राहुल गांधी ने खुलकर पार्टी में सक्रिय जी-23 पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस उनके अधिकारों के लिए लड़े ना कि आपस में लड़े।

पीटीआई के अनुसार राहुल गांधी का कहना है कि देश के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस उठे और अपने अधिकारों के लिए लड़े और लोकतंत्र को बचाएं, न कि आपस में लड़ें। राहुल के इस बयान को कांग्रेस के उन विद्रोही गुटों को लेकर देखा जा रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे बड़े कांग्रेस के नेता शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की है। एक सूत्र ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि यह मायने नहीं रखता कि कौन किस पद पर है, बल्कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने, वंचित वर्गों के अधिकार की लड़ाई लड़े।

Congress leader Rahul Gandhi says people of country want party to get up and fight for their rights and save democracy and not fight among themselves

— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2021