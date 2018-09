कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में एक लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी शर्मनाक घटना हुई और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कहा, “भारतीयों से शर्म से सिर झुका लेना चाहिए क्योंकि फिर एक बेटी के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। प्रधानमंत्री जी, अापकी चुप्पी अस्वीकार्य है। उस सरकार पर शर्म आनी चाहिए जिसके शासन में भारती की महिलाएं असुरक्षित हो और बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं।” राहुल गांधी, जो इस समय आध्र प्रदेश के कुरनूल के दौरे पर हैं, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए लिंगभेद पर भी बोला। उन्होंने कहा, “पुरुषों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि वे महिलाओं को अपने बराबर नहीं समझते हैं। हमें इसे सही करना होगा। इसके लिए समाजिक बदलाव करना होगा। तब जाकर पुरुष महिलाओं को भी बरामबर का दर्जा देंगे।” उन्होंने आगे कहा कि, “इसके लिए जरुरी है कि पुलिस और पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। संसद में महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री इसपर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने उन्हें कहा कि वे महिला आरक्षण बिल को पास करें, कांग्रेस पूरा समर्थन देगी। लेकिन उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी।” बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप के परिपेक्ष्य में आया है।

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक मेधावी छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। आरोपी युवती को लिफ्ट देकर एक सुनसान जगह पर ले गए और नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया था। इसके मुख्य तीन आरोपियों में एक सेना का जवान भी शामिल था। पुलिस ने घटना के चार दिन बाद एक मुख्य आरोपी निशु को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार रेवाड़ी के एसपी राजेश दुग्गल का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह पर राहुल शर्मा को नया एसपी बनाया गया है। वहीं, इस सामूहिक बलात्कार कांड में कार्रवाई में कथित देरी को लेकर एक महिला सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) को निलंबित कर दिया गया है।

India hangs its head in shame as another one of its daughters is brutally gang raped.

Prime Minister, your silence is unacceptable. Shame on a government that leaves India’s women unprotected and afraid and allows rapists to walk free.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2018