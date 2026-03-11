राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए कहा कि कई बार सदन में उन्हें बोलने से रोका गया। राहुल गांधी ने कहा कि सदन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार उनका नाम लेकर उनके बारे में गलत बातें कही जाती हैं, लेकिन जब वह जवाब देने या अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने बोलने की कोशिश की थी, तब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कुछ ‘समझौतों’ पर बुनियादी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बार-बार रोक दिया जाता है।