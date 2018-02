राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर किया सीधा हमला- पीएम ने किया राफेल डील घोटाला

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आक्रामक राजनीति करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला करते हुए राफेल डील घोटाले का ठीकरा फोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि का खुलासा नहीं कर रहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ घोटाला है। राहुल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि वे निजी रूप से पेरिस गए थे। उन्होंने वहां पुराने सौदे को बदल दिया। दरअसल रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया था कि फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट का सौदा दो देशों के बीच समझौता है, इस नाते इसे गोपनीय रखा जाएगा। इसके साथ ही सीतारमण ने ये भी कहा था कि इस सौदे में कोई भी सार्वजनिक या निजी कंपनी शामिल नहीं है। जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया था कि आखिर सरकार डील की राशि का खुलासा करने से क्यों दूर भाग रही है। राहुल गांधी ने रक्षामंत्री के संसद में दिेए बयान के आधार पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की।

The Defence Minister says that we will not reveal the amount paid for buying #Rafael aircrafts. What does this mean? This only means there is a scam. Modi ji personally went to Paris, he changed the deal. The whole country knows it: Congress President Rahul Gandhi pic.twitter.com/C81lszYE9g

गौरतलब है कि राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे में काफी समय से कांग्रेस घोटाले का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद में भारी अनियमितता हुई। तय से ज्यादा कीमत चुकाए गए। यही नहीं मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में हुए सौदे की शर्तों में भारी फेरबदल की। पूर्व के सौदे में कई विमान भारत में तैयार करने की शर्त शामिल थी। हालांकि रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच राफेल एयरक्राफ्ट की खरीद से जुड़े अंतरसरकारी समझौते के आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए इसे गोपनीय करार दिया था। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। कहा कि वह जानते हैं कि आप लोग डरते हैं, दबाव रहता है लेकिन कभी तो सच्‍चाई का साथ दीजिए। राहुल गांधी #TheGreatRafaleMystery हैशटैग के साथ नट्वीट के जरिए भी राफेल डील पर सवाल उठाए।

Top Secret

(Not for Distribution)

RM says the price negotiated for each RAFALE jet by the PM and his “reliable” buddy is a state secret.

Action Points

1.Informing Parliament about the price is a national security threat

2.Brand all who ask, Anti National#TheGreatRafaleMystery

— Office of RG (@OfficeOfRG) February 6, 2018