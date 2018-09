रफाल डील में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के विवादित बयान के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगभग प्रतिदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। सोमवार (24 सितंबर) को दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा कि जो कहते थे कि वे देश का चौकीदार बनना चाहते हैं। आज चौकीदार ही चोर कर गया। उन्होंने कहा, “मोदी जी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नहीं देश के चौकीदार बनना चाहते हैं। देश के चौकीदार (पीएम मोदी) चोरी कर गया। मोदी जी, फ्रांस जाते हैं और कहते हैं कि अनिल अंबानी को कांट्रैक्ट देना है। देश समझन चाहता है कि देश के चौकीदार ने क्या किया? फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति उन्हें चोर बता रहे हैं। मोदी जी को इस स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं।”

France's former president (Hollande) has called Narendra Modi a thief. Now, Modi ji has to clarify why is he (Hollande) calling him a thief: Congress President Rahul Gandhi in Amethi #Rafale

