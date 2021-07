यूपी का आम पसंद नहीं, राहुल की बात पर योगी का तंज, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी

पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानून और कोरोना से हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, तो ‘आम’ को लेकर किए गए एक सवाल पर उनका जवाब चर्चा का विषय बन गया। जहां भाजपा नेताओं ने बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, वहीं यूपी सीएम ने तो इसे विभाजनकारी सोच का उदाहरण करार दे दिया।

क्या बोले थे राहुल गांधी?: दरअसल, राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, तो हल्के-फुल्के अंदाज में किसी ने उनसे आम को लेकर उनकी पसंद के बारे में पूछ लिया। जवाब में राहुल ने कहा- “मुझे उत्तर प्रदेश का आम पसंद नहीं। मुझे आंध्र प्रदेश का आम पसंद है।” उनके इस बयान का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें आश्चर्यचकित रिपोर्टरों की आवाज सुनी जा सकती है।

“I don’t like UP’s mangoes..I like Andhra..Its a matter of taste..” @RahulGandhi pic.twitter.com/Cu6dvQ3Qkq

— Know The Nation (@knowthenation) July 23, 2021