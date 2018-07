राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज- ताकतवर के सामने झुकती हूं, कमजोरों को कुचलती हूं, बताओ मैं कौन हूं?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले को लेकर आज इशारों-इशारों में भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी वर्चस्व बनाये रखने के लिए घृणा और भय का सहारा लेती है। गांधी ने ट्विटर पर इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए स्वामी अग्निवेश की पिटाई की खबर वाला एक वीडियो भी शेयर किया है। परोक्ष रूप से भाजपा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं सबसे ताकतवर के सामने झुकती हूं। किसी व्यक्ति की शक्ति ही मेरे लिए सबकुछ है। मैं अपना सत्तावादी वर्चस्व बनाये रखने के लिए घृणा और भय का इस्तेमाल करती हूं। मेरी कोशिश सबसे कमजोर व्यक्ति को कुचलने की होती है। मैं व्यक्तियों को उपयोगिता के आधार पर महत्व देती हूँ। बताओ कि मैं कौन हूं? गौरतलब है कि कल झारखंड में कुछ लोगों ने स्वामी अग्निवेश की पिटाई की थी। आरोप है कि इस घटना में शामिल लोगों का ताल्लुक भाजपा से है।

गौरतलब है कि मंगलवार को कुछ लोगों ने स्वामी अग्निवेश की झारखंड के पाकुड़ जिले में मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर कथित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमला कर दिया और उनकी पिटाई की। घायल अग्निवेश को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस संबंध में 20 हमलावरों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि भगवाधारी स्वामी अग्निवेश (78) लिटपाड़ा में 195वें दमिन महोत्सव में शामिल होने के लिए जैसे ही होटल से बाहर आए, उन पर हमला किया गया। हमलावर इसके अलावा ये भी नारे लगा रहे थे, “अग्निवेश वापस जाओ, अग्निवेश वापस जाओ। अगर तुम्हें भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा।

Pop Quiz

I bow to the most powerful in the line. A person’s strength & power are all that are important to me.

I use hatred & fear to maintain the hierarchy of power. I seek out the weakest & crush them.

I rank all living beings based on their usefulness to me.

Who am I? pic.twitter.com/y7jw49Hei7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 18, 2018