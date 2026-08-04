मंगलवार को रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सैनिक स्कूलों में कथित रूप से RSS की बढ़ती भागीदारी का मुद्दा उठाया। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने ANI को बताया कि राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा, “कृपया अपने दावे से जुड़े सभी दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं। हम उन्हें स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजेंगे।”

At today's Parliamentary Standing Committee on Defence meeting, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi raised the issue that RSS involvement in Sainik Schools is unnecessarily increasing, as reported by several media outlets. Responding to this, Defence Committee Chairman Radha Mohan Singh… — ANI (@ANI) August 4, 2026

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी से किया सवाल

उन्होंने बताया कि इसी दौरान समिति के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि राहुल गांधी किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं।

इस मीटिंग के अंत में राधा मोहन सिंह ने ने कहा कि अधिकारियों को उन संगठनों की सूची और तथ्यों की जांच करने दी जाए जिन्हें PPP मॉडल के तहत सैनिक स्कूल आवंटित किए गए हैं।

राहुल बोले- यह बताने की इजाजत नहीं कि मीटिंग में क्या हुआ

मीटिंग से बाहर निकले के बाद जब मीडिया ने राहुल गांधी से सवाल किया गया कि बैठक में क्या हुआ तो उन्होंने कहा, “मुझे यह बताने की इजाजत नहीं है कि मीटिंग में क्या हुआ।”

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi leaves from Parliamentary Standing Committee on Defence meeting to attend another event. The meeting is still underway.



He says, "I am not allowed to say what happened in the meeting." pic.twitter.com/qV3r8O4cqL — ANI (@ANI) August 4, 2026

ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विद्या भारती और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे संगठनों को 70 सैनिक स्कूल चलाने के लिए आवंटित किए गए हैं।