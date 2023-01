मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जता चुके हैं खेद, 1984 के दंगों पर माफी की मांग के बीच राहुल का जवाब, बोले- मैं भी उनसे सहमत

1984 Riots: अगस्त 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दंगों के लिए संसद और देश से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, ‘मुझे न केवल सिख समुदाय बल्कि देश से भी माफी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- पीटीआई)

