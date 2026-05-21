राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि वह अपने पिता के “कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत” के सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “पापा, मैं आपके उस सपने को जरूर पूरा करूंगा जिसमें आपने एक कुशल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत की कल्पना की थी। आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।”

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली स्थित वीर भूमि में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के बच्चे मिराया और रेहान वाड्रा ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी।

इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। इनमें अशोक गहलोत, पी. चिदंबरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा और मुकुल वासनिक जैसे नेता शामिल थे। सभी नेताओं ने राजीव गांधी के योगदान को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजीव गांधी को “भारत का महान सपूत” बताया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश में कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए। खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की, पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत किया और देश में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को नई दिशा दी। उन्होंने नई शिक्षा नीति के जरिए युवाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया।

खड़गे ने राजीव गांधी के एक प्रसिद्ध बयान को भी याद किया। उन्होंने कहा था, “भारत एक पुराना देश है लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मेरा सपना ऐसे भारत का है जो मजबूत, आत्मनिर्भर और दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो।”

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि राजीव गांधी देश के युवाओं के लिए उम्मीद की पहचान थे। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। वहीं, अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी उन नेताओं में थे जिन्होंने सबसे पहले भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का विजन दिया। उन्होंने विज्ञान, तकनीक और युवाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया।

राजीव गांधी अक्टूबर 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने पद संभाला। केवल 40 साल की उम्र में वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।

20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एलटीटीई के आत्मघाती हमलावरों ने हत्या कर दी थी। आज भी उन्हें आधुनिक भारत की सोच रखने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना रुख और तीखा कर दिया और सवाल उठाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में 2024 और 2026 के NEET परीक्षा पेपर लीक मामलों से निपटने के तरीके की तुलना की और प्रधानमंत्री मोदी से देश द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने को कहा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक