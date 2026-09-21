बिहार के जमुई में लड़के और लड़की के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ की घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आया है। उन्होंने बिहार सरकार से जवाब मांगा है और सभी आरोपियों की पॉस्को एक्ट के अंदर गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि जो घटना हुई है, वह संस्कृति नहीं बल्कि पितृसत्ता है। बता दें कि घटना के संबंध में पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

राहुल गांधी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है। 10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया। बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे। इन लोगों को ऐसी बदतमीज़ी करने का हक किसने दिया? यह संस्कृति नहीं है, यह पितृसत्ता है। ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है।”

गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं?- राहुल

राहुल गांधी ने आगे कहा, “जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर ‘अंधभक्त’ ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है। उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर POCSO के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?”

The video from Jamui, Bihar is deeply disturbing.



Two Class 10 students were stopped on a road. Harassed. Humiliated. Molested. A young girl, hands folded, begged to be let go while goons groped her and dragged her away.



Who gave these men the right to behave like this? This is… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 21, 2026

क्या है मामला?

वायरल वीडियो में लड़का स्कूटर चलाता दिख रहा है और लड़की उसके पीछे बैठी है, जबकि कई लोग उन्हें घेर लेते हैं। दोनों बार-बार ग्रुप से माफी मांगते हैं। लड़का अपने आस-पास के लोगों को बताता है कि वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और घर पर सबको उनके बारे में पता है। फिर ग्रुप में से एक आदमी लड़के को थप्पड़ मारता है और कहता है, “अगर उन्हें पता है, तो उन्हें फ़ोन करो।” एक और आदमी कहता सुनाई देता है, “परिवार को फ़ोन करो।”

लड़की हाथ जोड़कर ग्रुप से जाने देने की गुजारिश करती दिख रही है। एक और वीडियो में वह कहती सुनाई दे रही है, “प्लीज हमें जाने दो, हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे।” वीडियो में ग्रुप के कुछ लोग आखिर में दोनों को जाने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं, “जाओ, जाओ।”

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देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम का एक और डरावना मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक दुकान के अंदर छठी क्लास की एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। पढ़ें पूरी खबर