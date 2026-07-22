जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने संसद तक मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राहुल गांधी ने मंगलवार को पुलिस हिरासत में लिए जाने के दौरान का एक किस्सा सुनाया।

राहुल गांधी ने सुनाया किस्सा

राहुल गांधी ने कहा, “यह सच है कि पुलिसवालों ने मुझे थोड़ा घसीटा, लेकिन वे मेरे कान में फुसफुसा रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। उनमें से एक ने कहा, मैं राजस्थान से हूं, हमने तो बस यूनिफॉर्म पहनी है। दूसरा कह रहा है, मैं हरियाणा से हूं, उन्हें हटाओ। तो यह भावना है और सच तो सबको पता है। उन लोगों को आदेश मानना ही होगा, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो हुआ उससे पुलिस भी खुश नहीं है। संवेदनशील पुलिस वालों को लगता है कि यह हमारे देश के भविष्य के साथ किया जा रहा जुर्म है। वे इसमें अपने बच्चों को देख सकते हैं।”

राहुल गांधी ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वह एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के रूप में जाना जाता था, यह आज धांधली वाला सिस्टम बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, वह पद संभालने में सक्षम नहीं हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्र इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि भारत के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सोमवार को जो कुछ हुआ, उसके नतीजे तो होने ही चाहिए।

सरकार पैनिक में है- राहुल गांधी

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के LKM पहुंचने पर राहुल गांधी ने कहा, “क्योंकि हर सरकार में एक समय ऐसा आता है जब वे साइकोलॉजिकली टूट जाते हैं। लीडरशिप टूट जाती है। तो ऐसा हुआ है। सरकार असल में पैनिक में है। छात्रों के साथ उन्होंने जो रिएक्शन किया है, वह पैनिक रिएक्शन है। कल वे हमारे साथ जो कर रहे थे, वह पैनिक रिएक्शन है।”

संसद सत्र पर राहुल गांधी ने कहा, “ये तीन पॉइंट। यह हमारी मांग नहीं है। यह छात्रों की मांग है जिसका हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। इस पर किसी भी हालत में बातचीत नहीं हो सकती। कल हाउस चलेगा या नहीं, यह पूरे विपक्ष पर है, जिस पर चर्चा होगी।”

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CJP समर्थकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

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