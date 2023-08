‘पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे…’, पिता राजीव गांधी को उनकी जयंती पर राहुल ने किया याद

राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता हैं - हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, भारत मां की आवाज़ सुन रहा हूं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Source- PTI)

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें याद किया है। उनकी तरफ से आज रविवार को पेंगोंग झील पर ही उन्हें पुष्प अर्पित किए जाएंगे। एक ट्वीट कर उन्होंने बताया है कि वे भारत मां की आवाज को सुन रहे हैं, उन सपनों को समझ रहे हैं जो राजीव गांधी ने देश के लिए देखे थे। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे, इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता हैं – हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, भारत मां की आवाज़ सुन रहा हूं।

Follow us on



instagram

telegram