शुक्रवार को चीन मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि ‘न तो किसी ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की और न ही हमारी किसी चेकपोस्ट पर कब्जा किया है।’ अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान पर उन्हें घेरा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उक्त बयान वाले पीटीआई के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय इलाका चीन के आक्रामक रुख के चलते सरेंडर कर दिया है।

राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए? हमारे सैनिक कहां शहीद हुए? बता दें कि बीती 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे।

PM has surrendered Indian territory to Chinese aggression.

If the land was Chinese:

1. Why were our soldiers killed?

2. Where were they killed? pic.twitter.com/vZFVqtu3fD

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 20, 2020