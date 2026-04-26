पश्चिम बंगाल में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस ने इसका आरोप टीएमसी से जुड़े बदमाशों पर लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या टीएमसी के गुंडो ने की है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी इसको लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है और हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है।

TMC का गुंडा राज चल रहा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने X पर लिखा, “कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद TMC से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाज़ों को डराना, मारना, मिटाना- यही TMC का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी, और न कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प।”

राहुल गांधी ने आगे कहा, “मांग स्पष्ट है – सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सज़ा मिले, और देबदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा व मुआवज़ा सुनिश्चित किया जाए। भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने हम झुकेंगे नहीं। न्याय होकर रहेगा।”

कांग्रेस ने भी साधा निशाना

वहीं बंगाल कांग्रेस ने भी टीएमसी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, “पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आसनसोल में कांग्रेस सपोर्टर देबदीप चटर्जी की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा करती है। यह घटना आसनसोल नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रसेनजीत पुइतांडी के साथ मिलकर काम करने के लिए जानी जाती थी। यह हिंसा चुनाव के बाद हुई एक चौंकाने वाली घटना थी। पीड़ित पर सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने हमला किया और उसे पीटा, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। यह दुखद घटना राज्य में कानून-व्यवस्था की पूरी तरह से खराब हालत को दिखाती है और पश्चिम बंगाल में विपक्षी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह बात कि चुनाव के तुरंत बाद ऐसी हिंसा हुई है, राजनीतिक धमकी और बदले की भावना के एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न को दिखाती है।”

कांग्रेस ने मांग की कि इस घिनौने जुर्म के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, एक सही निष्पक्ष और समय पर जांच हो और पीड़ित परिवार को पूरा मुआवज़ा और सुरक्षा मिले। कांग्रेस ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि रिपोर्ट करने के समय तक FIR भी दर्ज नहीं की गई थी, जो इतनी गंभीर घटना के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही को और दिखाता है। पार्टी ने आगे कहा, “कांग्रेस फिर से कहती है कि डर और हिंसा के माहौल में डेमोक्रेसी ज़िंदा नहीं रह सकती। हम ऐसे ज़ुल्मों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे और हर पीड़ित को इंसाफ़ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे।”

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पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले दक्षिण 24 परगना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने टीएमसी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भ्रष्ट हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचार में कम नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर