लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर बुधवार को दिल्ली में एक प्रेस कोन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हुए एक्शन के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम मोदी से उन्हें बर्खास्त करने की मांग उठाई।

राहुल गांधी ने कहा, “मुझे खुद लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई बार अध्यक्ष से सदन में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया ताकि मैं बोल सकूं लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। बहाना यह था कि मैंने अमित शाह के बारे में कुछ कहा था कि वे उस बर्बरता के लिए जिम्मेदार थे जो हुई थी। मुझे आश्वासन दिया गया कि अगर मैं माफी मांग लूं तो मुझे बोलने दिया जाएगा। मैं भाजपा, आरएसएस या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति से कभी माफी नहीं मांगूंगा।”

#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "The Leader of Opposition (himself) is not allowed to speak in the Lok Sabha. Multiple times, I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak… but I was not allowed… The excuse was that I said something… pic.twitter.com/NaxDzQfq9f — ANI (@ANI) July 29, 2026

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उन पर पैलेट गन चलाई गई, जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई वे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, “मेरा मुद्दा यह है कि दिल्ली की सड़कों पर हमारे छात्रों, खुले विचारों वाले लोगों, सवाल पूछने वालों के साथ क्रूरता की गई। उन पर पेलेट गन से गोलियां चलाई गईं। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट, एम्स का मेडिकल सर्टिफिकेट देखा है। आप देख सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी एक नाबालिग को थप्पड़ मार रहा है। हमारे छात्रों के साथ हुई क्रूरता एक मूलभूत मुद्दा है। बजरंग दल को उनके खिलाफ लामबंद किया जा रहा है ताकि उन्हें डराया जा सके और वे दोबारा इस तरह की हरकत न करें।”