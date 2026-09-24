चुनाव आयोग को लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। गुरुवार शाम को राहुल गांधी ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

राहुल गांधी ने कहा कि अभी तक हम जो कह रहे थे, वही अब दो चुनाव आयुक्तों ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने देश के खिलाफ काम किया है। इसी दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका की जांच की मांग भी की।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि देशद्रोहियों को दंड मिलेगा, कांग्रेस पार्टी के पास पूरी जानकारी है। देश अगले दो-तीन-चार महीनों में देखेगा कि क्या होने वाला है। राहुल गांधी ने कहा, “मैं भारत के लोगों से वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जांच होगी।”

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के मामले में तो सत्ता-विरोधी लहर देखने को मिलती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के मामले में यह किसी वजह से गायब हो जाती है। उन्होंने कहा, “मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा और अन्य विधानसभा चुनावों में धांधली हुई थी।”

‘पीएम नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार को चुनाव’

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुना था और अब दो चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि वह अराजकता, हमारी मतदान प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। ज्ञानेश कुमार को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘वोट चोरी’ कर जीतने वाले सांसदों का बनाया कोई भी कानून अवैध है।

मोदी शाह के ऑडियो से की पीसी की शुरुआत

राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भाषणों के उस ऑडियो से की, जिनमें वे लंबे समय तक बीजेपी के सत्ता में रहने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी लगातार चुनाव कैसे जीत रही है। राहुल गांधी ने हर पार्टी के उतार-चढ़ाव आता है लेकिन मोदी-शाह की बीजेपी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वे 50 साल से राजनीति देख रहा हूं। कोई भी नेता इस देश में इस तरह से लंबे समय में सत्ता में रहने के दावे नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी बांग्लादेश का युद्ध जीतने के दो-तीन साल बाद ही भयंकर एंटी इनकंबेंसी देखती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह को भी इसका सामना करना पड़ा। यही हाल विभिन्न राज्यों में भी देखने को मिलता है लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी देखने को ही नहीं मिलती है। ये लगातार जीतते जाते हैं। गुजरात और एमपी में नॉन स्टॉप सरकार चले जा रही है। हरियाणा में एंटी इनकंबेंसी गायब हो गई।

‘BJP, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया’

राहुल गांधी ने बुधवार को इसी मसले पर X पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि वोट की चोरी भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। इसे अंजाम देने वाले BJP, RSS और EC ने देशद्रोह का काम किया है। इंसाफ जरूर होगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में पता चला है कि SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग के भीतर ही सवाल उठाए गए। ये सवाल तीन में से दो चुनाव आयुक्तों- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने उठाए थे। संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार इसे लेकर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें।