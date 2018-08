कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का एक सवाल इस कदर पसंद आया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के लिए ट्वीट कर उनके सवाल को एक्सीलेंट तक कह डाला। ये मत सोचिए कि सही में राहुल गांधी को गडकरी की कोई बात पसंद आई होगी, बल्कि राहुल ने तंज कसने के लिए गडकरी के सवाल की तारीफ की है। दरअसल, मराठा आरक्षण आंदोलन पर बात करते हुए गडकरी ने कहा था कि ‘नौकरियां हैं कहां?’, बस उनके इसी सवाल पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘बहुत ही बढ़िया सवाल, हर भारतीय यही सवाल कर रहा है।’

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन पर संवाददाताओं से बात करते हुए गडकरी ने कहा था कि एक पल के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन यहां कोई नौकरी नहीं है। उन्होंने कहा था, ‘चलो, ऐसा मानते हैं कि आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन यहां कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि बैंकों में आईटी के कारण नौकरियां कम हो गई हैं। सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं। नौकरियां हैं कहां?’ गडकरी की इसी टिप्पणी पर राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है।

Excellent question Gadkari Ji. Every Indian is asking the same question.#WhereAreTheJobs?https://t.co/2wfhDxuA10 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2018

We applaud Nitin Gadkari for being the first BJP Minister to speak the truth and courageously raise the question that we and the people of India have been asking, #WhereAreTheJobs?https://t.co/DC98xujWcd — Congress (@INCIndia) August 6, 2018

कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी इस मामले में ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने कहा, ‘सच बोलने वाले पहले बीजेपी मंत्री होने के लिए हम नितिन गडकरी जी की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हिम्मत के साथ भारत के लोग और हमारे द्वारा पूछे जा रहे सवाल को उठाया।’ एक अन्य ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने हमला किया, ‘बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सत्ता में चार साल रहने के बाद बीजेपी के मंत्री नितिन गडकरी ने यह सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कब समझेंगे कि देश में बेरोजगारी की समस्या है।’ कांग्रेस द्वारा #WhereAreTheJobs के तौर पर बीजेपी सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है।

The BJP Govt came to power promising to create 2 crore jobs every year. After four years in power, BJP Minister Nitin Gadkari asks the question, #WhereAreTheJobs. pic.twitter.com/SXKIkmZBJg — Congress (@INCIndia) August 6, 2018

When will PM Modi acknowledge the fact that India is facing an unemployment crisis?#WhereAreTheJobs. pic.twitter.com/atUdGeXumr — Congress (@INCIndia) August 6, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App