भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीते काफी समय से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हमलावर हैं। राहुल गांधी किसी भी मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर गडकरी की तारीफ लिखा कि, भाजपा में केवल आप ही ही दमदार हैं। इसके साथ ही राहुल ने उनसे कांग्रेस द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर टिप्पणी करने को कहा है।

राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि, भारतीय जनता पार्टी में केवल आप ही दमदार नेता हैं। इसके बाद उन्होंने गडकरी से तीन बातों पर टिप्पणी करने को कहा। जिन पर गडकरी की टिप्पणी मांगी गई उनमें पहले नंबर पर राफेल और अनिल अंबानी। दूसरे पर देश में लगातार सामने आ रही किसानों की परेशानी। जबकि तीसरे पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर टिप्पणी मांगी।

बीते काफी समय से गडकरी इशारों में बयान देते रहे हैं। बीते साल उन्होंने कहा था कि, भाजपा किसी एक की नहीं। यह पार्टी मोदी और शाह की भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बीते साल के आखिर में कहा था कि, सफलता का क्रेडिट सब लेते हैं लेकिन हार पर कोई साथ नहीं देता। वहीं, कुछ समय पहले गडकरी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी तारीफ की थी। गडकरी ने आरक्षण के मुद्दे पर इंदिर की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि, इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में दूसरे बड़े नेताओं के बीच अपनी क्षमता साबित की। इसके लिए उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी।

Gadkari Ji, compliments! You are the only one in the BJP with some guts. Please also comment on:

1. The #RafaleScam & Anil Ambani

2. Farmers’ Distress

3. Destruction of Institutionshttps://t.co/x8BDj1Zloa

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 4, 2019