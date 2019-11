राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े, पोत डाली कालिख! बीजेपी ने ऐसे किया पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का विरोध

राफेल विमान सौदे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू पेटिशन खारिज होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से मांफी की मांग की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ इस कदर उग्र हुई कि उन्होंने राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े और कालिख पोत डाली।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस के साथ राफेल सौदा मामले में केंद्र की मोदी सरकार को दिए क्लिन चिट वाले फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। पुनर्विचार याचिका खारिज होते ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो चुका है। अब राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से मांफी मांगनी चाहिए।

West Bengal: BJP workers tear and deface posters of Rahul Gandhi during a protest in Kolkata demanding an apology from Rahul Gandhi after Supreme Court dismissed #Rafale review petitions. pic.twitter.com/3WfILLgV78

— ANI (@ANI) November 16, 2019