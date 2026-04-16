Special Parliament Session: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को संसद में हल्का मजाक किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने थोड़ी देर के लिए यह शक जताया कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का माइक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। इस पर ओम बिरला ने कहा कि सिर्फ आपका ही माइक काम नहीं करता है।

संसद के विशेष सत्र के दौरान वेणुगोपाल ने सदन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव के पीछे सरकार के इरादे पर सवाल उठाए और पूछा कि इसे 2024 में लागू क्यों नहीं किया गया। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और इस बात पर आपत्ति जताई कि बिना चर्चा किए विधेयक की खूबियों पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है। फिर राहुल गांधी ने कहा, ‘माइक नहीं है।’

आपका माइक ही बंद होता है- ओम बिरला

जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने वेणुगोपाल को सदन की प्रक्रिया समझाना शुरू किया, विपक्ष के किसी सदस्य ने सबसे पहले इस बात पर संदेह जताया कि क्या सांसद का माइक चालू था। एक नेता ने कहा, “माइक ही म्यूट था” और राहुल गांधी ने भी माइक्रोफोन की ओर इशारा करते हुए कहा, “माइक नहीं है।” इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा, “चालू है माइक चालू है, आपका ही बंद होता है।”

राहुल गांधी ने लगाया था आरोप

स्पीकर ओम बिरला की यह टिप्पणी राहुल गांधी की उन आरोपों की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में विपक्षी नेताओं के बोलने के दौरान माइक बंद कर दिए जाते हैं। 2023 में ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया था कि संसद में विपक्ष की आवाज दबा दी जाती है और उन्होंने यह भी कहा था कि उनका माइक कई बार बंद कर दिया गया था। 2024 में भी एक कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि संसद में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था। इससे हंगामा हुआ था।

तीनों विधेयक लोकसभा में पेश

बता दें कि महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित सरकार के तीन महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में भारी विरोध के बीच पेश किए गए। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। संसद से जुड़ी कार्यवाही के लिए पढ़ें लाइव ब्लॉग…