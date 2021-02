इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समुंदर में तैरने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी के ऐब्स भी हैं? इस फोटो को ध्यान से देखें। ये उनके समुंदर में तैरने के बाद की तस्वीर है। वहीं, कांग्रेस नेता और मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, ” ये तो किसी बॉक्सर के ऐब्स हैं। सबसे बहादुर, युवा और फिट। लोगों के नेता। आपको अभी आगे जाना है राहुल गांधी जी।”

बता दें कि राहुल गाँधी एक सर्टिफाइड डाइवमास्टर हैं और वे स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। नए मामले में राहुल गांधी ने अपना फोन मुछआरों को थमाया, मास्क हटाया और पानी में कूद गए। जब मछुआरे पानी में कूदे तो राहुल गांधी ने पूछा कि क्या मैं भी कूद सकता हूं इसके बाद वे पानी में उतर गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी मछुआरे का हाथ पकड़े हुए हैं और पानी में उतर रहे हैं। 10 मिनट तैरने के बाद राहुल गांधी दोबारा से नाव की तरफ आ गए।

राहुल गांधी ने नाव पर मछुआरों संग नाश्ता किया। उन्होंने ब्रेड और फिश करी खाई। राहुल ने नाव में अपने साथ लोगों को बताया कि यह पहली बार था जब वे नाश्ते में मछली खा रहे थे क्योंकि वे नाश्ते में सिर्फ कॉफी पीते हैं। राहुल गांधी ने मछुआरों से बातचीत कर जाना कि उनकी कमाई कितनी होती है और क्या बीमा कंपनियों की उनके लिए कोई पॉलिसी है?

राहुल ने अपने साथ के लोगों को बताया कि उन्हें मछुआरों की मुश्किलों के बारे में मालूम तो था लेकिन वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहते थे।

Abs of a boxer Most daring young fit & people’s leader Way to go @RahulGandhi ji pic.twitter.com/E5QVSpTnBZ

⁦@RahulGandhi⁩ has got abs also? Watch this photo closely. This is after he was swimming in sea pic.twitter.com/hlnXu7xMVV

