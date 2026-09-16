कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2000 रुपये से अधिक के पर्सन्स टू मर्चेंट (P2M) यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत चार्ज के फैसले पर रिएक्शन दिया है। राहुल गांधी ने अपने X अकाउंट से एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेटने और दंडवत झुकने का फैसला कर लिया है।

राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए सरकार से यह मांग की है कि इस यूपीआई टैक्स को तुरंत वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा है, “एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि वह लेफ्ट या राइट में से किसकी तरफ झुकती हैं। उनका जवाब था कि मैं न लेफ्ट झुकती हूं, न राइट मैं सीधा खड़ी रहती हूं, लेकिन मोदी जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है।”

‘सरकार के फैसले से अमेरिका को होगा फायदा’

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न लेफ्ट हैं और न राइट हैं बल्कि उन्होंने खुद को डोनाल्ड ट्रंप के सामने दंडवत झुकने का फैसला कर लिया है। राहुल गांधी का मानना है कि UPI पर सरकार के इस फैसले से सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। इस दौरान राहुल गांधी ने “UPI टैक्स” को तुरंत वापस लेने की मांग की।

प्रियंका गांधी ने साधा निशाना

राहुल गांधी के इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने अमेरिका को भारी मुनाफा पहुंचाने के लिए UPI पर चार्ज लगाकर हर एक भारतीय पर टैक्स थोप दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी, रीढ़ सीधी कीजिए और UPI टैक्स वापस लीजिए।

"एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा गया कि उनका झुकाव लेफ्ट की ओर है या राइट की ओर…? उनका जवाब था – मेरा झुकाव न लेफ्ट है, न राइट, मैं रीढ़ सीधी रखती हूं। लेकिन मोदी जी का सिद्धांत अलग है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधे लेट जाने का फैसला किया है। उन्होंने अमेरिका को भारी… pic.twitter.com/aJEsFVzQsS — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 16, 2026

यूपीआई टैक्स मामले को लेकर अन्य विपक्षियों ने क्या-क्या कहा?

सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की ओर से आई प्रतिक्रिया में कहा गया कि यूपीआई के लिए एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) व्यवस्था लागू कर सरकार ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने ‘नोटा’ का अर्थ “नरेन्द्र्स ऑनगोइंग ट्रंप एपिजमेंट” कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या इस कदम की घोषणा इसलिए की गयी है ताकि अमेरिकी कार्ड कंपनियां यूपीआई से प्रतिस्पर्धा कर सकें?

सरकार के इस फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा कि यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के विचार का विरोध उचित है क्योंकि इससे अधिकतर वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी।

आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “यह फैसला उन्होंने अपनी मर्जी या विवेक से नहीं लिया है। जब हम अमेरिकी साम्राज्यवाद की बात करते हैं, तो यह उसके आगे झुकने जैसा है। अब उन्होंने दो हजार रुपये से कम के लेनदेन को लेकर स्पष्टीकरण दिया है।”

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केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे को बड़ा करते हुए पीएफ कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम से लाखों कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी, जबकि सरकार इस योजना पर हर साल करीब 11,339 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…