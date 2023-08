Rahul Gandhi on Manipur: ‘PM के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं’, राहुल गांधी बोले- इनकी राजनीति ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की

Rahul Gandhi ने बुधवार को संसद में कहा कि मणिपुर में भारत के विचार की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोगों को मारकर आपने भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की।

राहुल गांधी ने बुधवार को मंगलवार को मणिपुर मसले पर सरकार पर बड़ा प्रहार किया (ANI)

बुधवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने मणिपुर को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, “कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे पीएम आजतक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया मगर आज कि सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे पीएम ने आज तक नहीं किया। एक महिला से मैंने पूछा- बहन! क्या हुआ आपके साथ? उसने बताया- मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरी आंखों के सामने उसको गोली मार दी, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। फिर मुझे डर लगा,मैंने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि अब मेरे पास सिर्फ यही बची है।” राहुल गांधी ने एक अन्य उद्धाहरण देते हुए कहा कि दूसरे कैंप में जब एक अन्य महिला से यही सवाल पूछा तो वह कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। ‘बीजेपी देश प्रेमी नहीं’ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता और दिल की आवाज है, उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों को मारकर आपने भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इसीलिए आपके पीएम मणिपुर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने मणिपुर में देश की हत्या की है। भारत माता की हत्या की है, मणिपुर के लोगों के दिल में। आप भारत के रखवाले नहीं हो, भारत माता के हत्यारे हो। लोकसभा अध्यक्ष ने दी नसीहत राहुल गांधी को सदन में जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने टोका और कहा, “भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए।” Also Read संपादकीय: मणिपुर में भरोसे की निगरानी, केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्था के ऊपर ‘सुप्रीम’ व्यवस्था इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, “मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को मणिपुर में मारा है। हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो, हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। आप आर्मी का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारने चाहते हो।”

