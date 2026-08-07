Rahul Gandhi On E20 Petrol: देश में E20 यानी 20 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर राजनीतिक तेज होती नजर आ रही है। इस मामले में अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी राय रखी है और केंद्र सरकार की नीति पर सवाल किए हैं। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये E20 का जो मामला है वह बहुत बड़ा मुद्दा है। आमतौर पर हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है मगर ये पूरी दाल ही काली है।

उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों यह क्रमबद्ध तरीके का मामला है। इस समय देश में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि कई बड़े मुद्दे हमारी प्राथमिकता की लिस्ट में हैं। उन्होंने कहा, आप परेशान मत हों।

E20 का मामला बहुत बड़ा है- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने आगे कहा कि E20 का मामला बहुत बड़ा है। हम जल्द इसके खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। इस मामले को भी हम बड़े स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि यह लोगों की कार को नुकसान पहुंचा रहा है, उनके स्कूटर्स खराब कर रहा है। सच कहूं, तो सीधे तौर पर उनकी जेबों से पैसे निकाल रहा है।

सस्ता तेल मिलने का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया

E20 मामले पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसके लागू होने के बाद लोगों को सस्ता तेल मिलने का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। 5 अगस्त को पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि मार्च 2025 से देश के अधिकतर पेट्रोल पंपों पर केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है।

कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे गाड़ियां कम माइलेज दे रही हैं। लोगों का तेल खर्च बढ़ गया है। साथ ही कांग्रेस ने दावा कि अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच कम माइलेज के कारण लोगों पर करीब 88,234 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

कांग्रेस ने आगे कहा E20 पेट्रोल की कीमत कम करके उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकती थी। लेकिन इस पॉलिसी का सबसे अधिक लाभ एथनॉल बनाने वाली कंपनियों को मिला है।

E20 मामले पर क्या है केंद्र सरकार मत?

केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर लगातार कह रही है कि एथनॉल ब्लेंडेड पॉलिसी का उद्देश्य देश की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि एथनॉल की मांग बढ़ने से किसानों को अपनी फसलों की अच्छी कीमत मिलती है और देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। सरकार का कहना है कि यह पॉलिसी लंबे समय में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी होगा।

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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में होने वाले अपने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार तभी झुकती है, जब लोगों की आवाज एकजुट होकर बुलंद होती है। राहुल गांधी का यह बयान पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में देरी और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर उनके लगातार हमलों के बीच आया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें