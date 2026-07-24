कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ‘अपराधी शिक्षा मंत्री’ धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटना ही होगा। राहुल ने दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए युवक साहिल को मीडिया के सामने पेश किया और कहा कि ऐसे हजारों युवाओं के खिलाफ बर्बर कार्रवाई की गई है।
राहुल ने कहा, ”सरकार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ जबकि उस समय पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जब यह युवक देश का तिरंगा लेकर खड़ा था। इसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और इसे दिखाई नहीं दे रहा है।” राहुल गांधी ने कहा, ”ये हमारे भविष्य हैं और ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठियां चलाई गई हैं, उन्हें मारा और पीटा गया है। ये पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे।” उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा।
सरकार ने हमारे भविष्य पर आक्रमण किया
राहुल गांधी ने कहा, ”सरकार ने हमारे भविष्य पर आक्रमण किया है। भविष्य, यानी युवा, सिर्फ तीन चीजें कह रहा है। पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। दूसरी मांग है कि लाठी चलाने वालों और छात्रों की पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री युवाओं से माफी मांगें।” उन्होंने कहा, ”धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें हटना होगा। वह हमारी ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के प्रतीक हैं। उन्हें जाना होगा।” राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों की मांगों के साथ खड़ा है और पेपर लीक जैसे मामलों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
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केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ बैठक की। यह बैठक विठ्ठल पटेल हाउस में हुई। सीजेपी की ओर से सौरव दास और आशुतोष रांका ने सरकार के साथ बातचीत के लिए सहमति जताई। बताया जा रहा है कि सरकार ने उनकी दो सशर्त मांगें स्वीकार कर ली हैं। इनमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना करने और हालिया परीक्षा अनियमितताओं से प्रभावित छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का आश्वासन शामिल है। हालांकि, सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है और इस पर उसका रुख नहीं बदला है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
(पीटीआई के इनपुट के साथ)