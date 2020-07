‘MSME हो रहे बर्बाद, बैंकों का फुल रहा दम’, अब NPA के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला नया हमला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) और बैंकों के मुश्किल में होने से जुड़ी खबरों को लेकर बुधवार (8 जुलाई, 2020) को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब उन्होंने ‘आर्थिक सुनामी’ आने की बात की थी तो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने उनका मजाक बनाया था। उन्होंने ट्वीट किया, ‘लघु एवं मध्यम उपक्रम बर्बाद हो गए हैं। बड़ी कंपनियां गंभीर संकट में हैं। बैंक भी संकट में हैं।’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘मैंने कुछ महीने पहले कहा था कि आर्थिक सुनामी आ रही है। भाजपा एवं मीडिया ने देश को सच्चाई के बारे में आगाह करने के लिए मेरा मजाक बनाया था।’ बाद में कांग्रेस ने गत 17 मार्च को संसद भवन परिसर में दिए राहुल गांधी के एक बयान का वीडियो भी जारी किया जिसमें केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि ‘आर्थिक सुनामी’ आने वाली है और करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचेगा।

राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है। जिसके मुताबिक देश में 500 बड़ी कंपनियों पर 1.67 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों का ये कर्ज एनपीए में तब्दील हो सकता है और कंपनियां कर्ज चुकाने में नाकाम रह सकती हैं।

