लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहली बार एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही सीजेपी के प्रदर्शन स्थल से सोनम वांगचुक को जबरन हटा दिया गया। पुलिस उन्हें वीएमएमसी लेकर गई और उन्हें एडमिट कराया।
राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से एक्टिविस्ट को हटाने के फैसले को गलत बताया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ बल प्रयोग करने का आरोप लगाया।
सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा- राहुल गांधी
राहुल गांधी की यह टिप्पणी सोनम वांगचुक को विरोध स्थल से जाने और वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल रेफर किए जाने के कुछ घंटे बाद आई है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “मोदी सरकार के मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा हैं। सोनम वांगचुक जी को जंतर-मंतर से हटाना, जबकि वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हममें से उन लोगों को, जो उनसे प्यार करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती।”
सोमवार को मानसून सत्र के उद्घाटन दिवस पर संसद तक नियोजित मार्च से लगभग 48 घंटे पहले सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस कर्मी सादे कपड़ों में धरना स्थल में घुसे और मंच पर चढ़े। इसके बाद सोनम वांगचुक को सफेद चादर से ढककर अपने साथ ले गए। यह सबकुछ बेहद तेजी से हुआ और कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया।
जारी किया गया हेल्थ बुलेटिन
इधर सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुके की सेहत को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस उन्हें 18 जुलाई को सुबह 07.40 बजे VMMC और सफदरजंग अस्पताल लेकर आई, जहां उन्हें एडमिट किया गया। उन्हें 20 दिनों तक भूख हड़ताल करने के कारण सामान्य कमजोर की स्थिति में भर्ती कराया गया। वे होश में हैं। भर्ती होने के समय भी सोनम होश में थे और उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन स्थिर थे। सोनम में डिहाड्रेशन के लक्षण दिए। बल्ड गैस एनालिसिस से पता चला कि उन्हें कम्पनसेटेड एसिडोसिसि है, सीरम पोटैशियम का लेवल कम है और बीपी 78 mg/dl है।
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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शनिवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की। इस घोषणा के कुछ देर बाद अभिजीत दीपके भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोते नजर आए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें