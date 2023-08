‘INDIA’ में राहुल गांधी की राह आसान करेंगे लालू यादव! पहले दूल्हा बनाया, अब चंपारण मटन खिलाया… आखिर पक क्या रहा है?

जैसा लालू का सियासी करियर रहा है, उनका एक एक्शन, उनका एक बयान सिर्फ एक नजरिए से देखना ठीक नहीं रहता। उसके कई अलग-अलग मायने निकाले जाते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सियासी करियर फिर पटरी पर आ गया है। मोदी सरनेम मामले में जिस तरह से उन्हें पहले सजा हुई और फिर अपनी सांसदी भी गंवानी पड़ी, वो राहुल के साथ-साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। लेकिन अब वो दौर बीत गया है, कांग्रेस और राहुल दोनों के लिए नया सवेरा फिर कई मौके लेकर आया है। ये मौके कांग्रेस के लिए बड़े सियासी बस्टर जैसे हैं और इसी के जरिए कई सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। असल में शुक्रवार रात को राहुल, लालू के दिल्ली वाले निवास पर उनसे मिलने पहुंच गए। क्या बात हुई, अभी तक साफ नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि राजद प्रमुख ने अपने हाथों से बना चंपारण मटन राहुल गांधी को जरूर खिलाया। अब जैसा लालू का सियासी करियर रहा है, उनका एक एक्शन, उनका एक बयान सिर्फ एक नजरिए से देखना ठीक नहीं रहता। उसके कई अलग-अलग मायने निकाले जाते हैं। इसका ट्रेलर तो लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन की पहली पटना वाली बैठक के दौरान भी दिखा दिया था। उनकी तरफ से राहुल गांधी को दूल्हा कहा गया था। ये भी कह दिया था कि विपक्ष बारात बनकर उनके साथ चलेगा। राजनीति में दूल्हा का मतलब सभी बखूबी समझते थे, ऐसे में लालू के बयान के मायने यही निकले कि राहुल गांधी को एक बार फिर विपक्ष का चेहरा बनाया जाए। अब जब तक राहुल गांधी, मोदी सरनेम मामले में फंसे थे, उनका पीएम रेस से बाहर होना लाजिमी था। ऐसे में दूल्हे वाले बयान का भी ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन अब बड़ा नाटकीय मोड़ आ गया है। एक राहत ने राहुल को फिर पीएम रेस में ला दिया है। इस बड़े ट्विस्ट के बाद राहुल ने भी सीधे लालू प्रसाद यादव से ही मुलाकात की है। अभी तक बैठक को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। ये चर्चा है इंडिया के चेहरे को लेकर, मोदी बनाम कौन को लेकर। अभी तक इंडिया गठबंधन किसी के भी नाम को लेने से बच रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि इससे विपक्षी एकता में दरार आ सकती है। कई नेताओं के अपने सपने हैं, उन्हें दूसरों का आगे बढ़ना रास नहीं आने वाला है। लेकिन राहुल गांधी के साथ केस अलग है, वे ना सिर्फ वर्तमान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ भी सबसे ज्यादा आक्रमक दिखाई देते हैं। इसी वजह से उनकी दावेदारी स्वभाविक तौर पर ज्यादा मजबूत बन जाती है। अब उस मजबूत दावेदारी को और ज्यादा बल देने का काम लालू यादव कर सकते हैं। गांधी परिवार के साथ लालू के संबंध करीब वाले हैं, ये बात जगजाहिर है। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी सबसे पहले राजद प्रमुख ने ही राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था। ये बात साल 2017 की थी जब गुजरात चुनाव चल रहे थे, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे थे। तब लालू ने दो टूक कहा था कि मोदी को हराने के लिए राहुल ही विपक्ष का चेहरा होंगे और उनकी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। ये फ्लैशबैक वाला बयान ही बताने के लिए काफी है कि लालू के दिल में राहुल के लिए क्या जगह है। उनकी दावेदारी को लेकर इस समय सबसे ज्यादा बैटिंग उन्हीं की तरफ से की जा रही है।

