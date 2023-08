25 अगस्त तक लद्दाख में रहेंगे राहुल, पैंगोंग झील पर मनाएंगे पिता राजीव गांधी का जन्मदिन

नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी की पहचान उनके कर्म हैं, उनका नाम नहीं।

राहुल गांधी (ANI PHOTO)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर हैं। गुरुवार दोपहर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष लेह पहुंचे। कार्यक्रम के मुताबिक, राहुल गांधी गुरुवार और शुक्रवार को दो दिन के लद्दाख दौरे पर थे। कांग्रेस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल 20 अगस्त को पैंगोंग झील पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। राहुल गांधी गुरुवार को लद्दाख पहुंचे और लेह हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 और 35 (A) को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, लद्दाख और जे-के में विभाजित किए जाने के बाद से राहुल की यह पहली लद्दाख यात्रा है। कारगिल मेमोरियल जाएंगे राहुल गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष वह अपने प्रवास के दौरान कारगिल मेमोरियल भी जाएंगे और वहां जाएंगे। युवाओं से बातचीत करें। सूत्रों ने बताया कि वह लेह में एक फुटबॉल मैच भी देखेंगे। राहुल अपने कॉलेज के दिनों में फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। राहुल गांधी 25 अगस्त को 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)-कारगिल चुनावों की बैठक में भी भाग लेंगे। यह बैठक 10 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कारगिल परिषद चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव से पहले गठबंधन बनाया है।

