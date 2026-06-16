देश में पेपर लीक का मुद्दा युवाओं को आंदोलित कर चुका है। युवा सरकार से जवाब मांग रहे हैं और अब विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस हफ्ते ट्रेन से दिल्ली से राजस्थान के कोटा जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सफर के जरिए वह शिक्षा क्षेत्र में एक नया अभियान शुरू करेंगे। कई शहरों में छात्रों से बातचीत करेंगे और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मानसून सत्र में भी सरकार को घेरने के लिए इसी मुद्दे का सहारा लेने वाले हैं।

कांग्रेस के मुताबिक, शिक्षा के मुद्दे पर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। इसी वजह से आने वाले हफ्तों और महीनों में भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा।

सोमवार को कांग्रेस की बैठक में भी इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। यहां तक कहा गया कि शिक्षा जैसे आम लोगों के मुद्दे को तथाकथित गैर-राजनीतिक समूहों के भरोसे छोड़ देना गलत है। इसके अलावा राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के नेताओं के साथ भी चर्चा की।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा ही नहीं उठाएंगे, बल्कि बढ़ती फीस, छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य, सरकारी कॉलेजों और स्कूलों की बदहाली तथा परीक्षाओं के अत्यधिक केंद्रीकरण जैसे मुद्दों पर भी जोर देंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत से भी बात की थी। यह वही छात्र है जिसने सबसे पहले सीबीएसई की ऑनलाइन कॉपी मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।

राहुल गांधी की ट्रेन यात्रा की बात करें तो वह बुधवार को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार होंगे और वहां से कोटा के लिए रवाना होंगे। कोटा को कोचिंग हब के लिहाज से देश के सबसे बड़े केंद्रों में गिना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अलग-अलग स्टेशनों से कई छात्र ट्रेन में सवार होंगे और राहुल गांधी उनसे बातचीत करेंगे।

कोटा पहुंचने के बाद राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की रणनीति साफ है कि वह युवाओं को साधना चाहती है। दरअसल, पार्टी के आंतरिक सर्वे में भी यह सामने आया है कि 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों के बीच शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है।

समझने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस इससे पहले मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां, वोट चोरी और संस्थानों पर कब्जे जैसे मुद्दे भी उठाती रही है, लेकिन चुनावों में उसका ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला। इसी वजह से पार्टी शिक्षा के मुद्दे पर ज्यादा जोर देना चाहती है।

कांग्रेस के मुताबिक, आने वाले महीनों में वह कोटा, प्रयागराज, पटना और दिल्ली में छात्र सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों के जरिए युवाओं से सीधा संपर्क साधा जाएगा और मोदी सरकार से जवाबदेही की मांग की जाएगी।

इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा था, “हर पेपर लीक, हर रद्द की गई परीक्षा और हर अधूरी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ व्यवस्था की विफलता नहीं है, यह लाखों युवाओं के सपनों पर सीधा हमला है।”

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